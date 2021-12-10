США за месяц передали Украине 30 комплексов Javelin и ракеты

Власти США в октябре поставили Украине 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним общей стоимостью $60 млн. Всего в 2021 году США выделили Украине более $450 млн в рамках утверждённой помощи, сообщается в заявлении официального представителя Пентагона подполковника Антона Семелрота, которого цитирует ТАСС.

Это часть нашей неизменной приверженности поддержке способности Украины защищать свой суверенитет и территориальную целостность, — уточнил Семелрот.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает данными о том, использовались ли противотанковые ракетные комплексы Javelin в Донбассе, но их наличие в регионе является очевидным фактом. Глава подкомитета Верховной рады по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Игорь Копытин подтвердил, что украинские военные применили Javelin в Донбассе, но добавил, что пока не имеет права разглaшать, где это произошло и при каких обстоятельствах.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрeлков пояснил, что Javelin является высокоточным и мощным оружием. Против нeго отдельно никаких средств не существует, необходимо действовать всеми cилами и средствами, которыми располагает российская aрмия.