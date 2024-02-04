ВС США взорвали ракетную установку в Йемене

Фото: defense.gov

Вооруженные силы США нанесли удар по противокорабельной ракетной установке в Йемене, сообщило американское Центральное командование в Twitter (X). По данным ведомства, атака была осуществлена в целях самообороны. Бойцы движения «Ансар Алла» готовили ракету к запуску, говорится в сообщении.

4 февраля примерно в 04:00 по времени Саны Центральное командование США в целях самообороны нанесло удар по противокорабельной крылатой ракете хуситов, готовой к пуску по судам в Красном море. Силы США обнаружили крылатую ракету на подконтрольной хуситам территории Йемена и установили, что она представляла непосредственную угрозу кораблям ВМС США и коммерческим судам в регионе, — сообщило командование ВС США.

Как заявляли ранее хуситы, все их действия в Красном море направлены на помощь жителям палестинского анклава сектора Газа. По их словам, поддерживая Израиль, США распространяют конфликт на весь Ближневосточный регион.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы США и Великобритании нанесли серию ударов по позициям хуситов в городе Ходейда. Под огонь попали южные окрестности административного центра провинции.