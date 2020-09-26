США взбунтовались против господства КНР в Южно-Китайском море

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Власти Соединённых Штатов вместе с союзниками и партнёрами в регионе намерены продолжать противостоять попыткам Китая установить господство в Южно- Китайском море. Об этом 27 сентября заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

Призываем международное сообщество продолжать выражать протест против неприемлемого и опасного поведения Китая, а также дать Коммунистической партии КНР понять, что мы будем привлекать её к ответственности, — цитирует ТАСС представителя американского внешнеполитического ведомства.

Ранее помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что власти США не отступят от своей позиции, которая заключается в том, что американские вооружённые силы имеют полное право действовать в Южно-Китайском море. По его словам, Америка всегда оставляет за собой право на свободу судоходства. Помощник Дональда Трампа также выразил сожаление в связи с тем, что «Китай решил дальше преследовать свою напористость и агрессию в этих обстоятельствах», писал NEWS.ru.