США вывезут с Гаити американцев на фоне роста насилия в стране

Фото: Tsgt. Marleah Cabano/U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гаити

Вашингтон окажет содействие безопасному выезду американцев из Порт-о-Пренса на Гаити, заявил на брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател. По его данным, желание воспользоваться возможностью уехать изъявили уже 1,6 тысячи граждан Соединенных Штатов.

Мы нaходимся в процессе оргaнизации чaртерных рейсов нa вертолетaх из Порт-о-Пренсa в Сaнто-Доминго, Доминикaнская Республикa, где присутствует персонaл aмерикaнского прaвительства для окaзaния консульской помощи, — пояснил он.

При этом ответственность за то, чтобы добраться из Санто-Доминго в США, будут нести сами американские граждане, подчеркнул Пател. При этом гаитянские СМИ утверждают, что сейчас банды контролируют более 80% страны. В начале марта из Кении на Гаити для борьбы с ними был направлен миротворческий контингент, насчитывающий тысячу полицейских. Преступные группировки надеются сместить правительство во главе с премьером Ариэлем Анри. Власти ввели режим ЧП и комендантский час. Анри объявил об уходе в отставку после того, как будет учрежден президентский совет переходного периода.

По данным Reuters, Белый дом уже начал вывозить американцев с Гаити. Первые 15 граждан США покинули страну еще 17 марта рейсом между городом Кап-Аитьен и Майами, штат Флорида. Каждый чартерный рейс будет рассчитан на 30 человек.

Сальвадор может оказать Гаити помощь в решении проблем с внутренней безопасностью, заявлял президент страны Найиб Букеле. Необходимыми условиями он назвал наличие резолюции Совета Безопасности ООН, разрешение властей Гаити и покрытие всех расходов деятельности миссии в стране.