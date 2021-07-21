США выступили против давления России на Украину по «Северному потоку — 2»

Американские власти будут добиваться того, чтобы Россия не использовала «Северный поток — 2» как инструмент давления на Украину или любую другую страну в Европе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента США.

Советник Госдепа США Дерек Шолле провёл встречу в Киеве с представителями украинских властей. Они обсуждали тему газопровода «Северный поток — 2». Шолле подчеркнул, что Вашингтон выступает против использования Россией энергетики в качестве принуждения Украины или любого другого европейского государства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает деталями договорённостей между Германий и США по вопросу газопровода «Северный поток — 2». Он пояснил, что между Вашингтоном и Берлином было достигнуто определённое понимание по этому вопросу, поскольку тема «Северного потока — 2» стояла в повестке двух стран на высоком уровне.

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал журналистам, что Киев продолжит работу по противодействию проекту газопровода. Он пояснил, что Украина намерена не допустить его реализацию в том виде, на который рассчитывают в России. Политик отметил, что вопрос не только об Украине, но и о европейском регионе в целом.

При этом администрация президента США Джо Байдена призвала Киев не высказывать свою позицию по «Северному потоку — 2» в ходе переговоров Вашингтона и Берлина. Американские чиновники заявили, что публичная критика СП-2 может навредить отношениям Вашингтона и Киева.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух веток газопровода, общая мощность которых составит 55 млрд кубометров газа в год. Трубопровод пройдёт от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. США активно противились строительству объекта, поскольку намеревались продавать в Европу собственный сжиженный природный газ. Также против «Северного потока — 2» выступают Украина и ряд европейских стран.