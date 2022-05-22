США решили вооружить Молдавию Конгрессмен Микс: США готовы отправить Молдавии вооружение, если их об этом попросят

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Вашингтон готов направить Кишинёву вооружение, заявил председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Грегори Микс во время визита в столицу Молдавии. По его словам, стране достаточно обратиться к Соединённым Штатам с соответствующей просьбой.

Ведутся такие переговоры с молдавским правительством, но помощь не должна превышать требования молдавской стороны. Считаю, что мы должны понять, сходимся ли во мнении в отношении того, что должно произойти. Не хочу выходить за рамки того, что требует от нас руководство Молдовы, — сказал Микс.

По словам конгрессменов, таким образом планируется «защитить Молдову от России». Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не исключает провокации на территории Молдавии из-за происходящего на Украине, однако подчеркнула, что не видит военной угрозы для своей страны.

Накануне министр иностранных дел Великобритании Лиз Трас призвала вооружить Кишинёв по стандартам НАТО. По её мнению, таким образом страна сможет отразить «любое нападение».