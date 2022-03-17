США поддержали продолжение переговоров о прекращении огня на Украине

Соединённые Штаты Америки поддержали возможность ведения переговоров о решении конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Тем не менее Кирби выразил обеспокоенность военной активностью России, которая продолжается на фоне переговорного процесса о прекращении огня, передает Bloomberg TV.

Идут переговоры о прекращении огня. Конечно, мы это поддерживаем и хотим видеть переговорное решение. Это путь вперёд здесь, но от русских на земле мы видим полную приверженность военной операции, — заявил Кирби.

Кроме того, пресс-секретарь Пентагона отметил, что президент России Владимир Путин сохраняет возможность «мирного, договорного решения» конфликта. Кирби выразил надежду, что усилия всех сторон принесут положительный результат.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не будут передавать Украине зенитно-ракетные комплексы C-300. Он также заверил, что американские военные не будут принимать участия в боях на Украине.

США 16 марта передали Украине по просьбе президента страны Владимира Зеленского мобильные системы противовоздушной обороны (ПВО) советской эпохи в качестве оборонной помощи. Они уже «находятся в пути», сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.