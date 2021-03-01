США выделяют Украине новый пакет военной помощи в объёме $125 млн

https://static.news.ru/photo/36cefb54-7ab6-11eb-8dc6-96000091f725_660.jpg Фото: Міністерство оборони України/facebook.com

Администрация президента США Джо Байдена выделила ещё $125 млн в качестве нового пакета военной помощи. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Сегодня Министерство [обороны США] объявляет о новом пакете в объёме $125 млн по линии инициативы по оказанию Украине содействия в сфере безопасности, — цитирует его ТАСС.

Кирби добавил, что эта сумма включает усилия по подготовке, оснащению и инструктажу, чтобы помочь силам Украины сохранить территориальную целостность страны, обеспечить охрану её границ, а также улучшить оперативную совместимость с НАТО.

Ещё будучи кандидатом в президенты, Байден пообещал Киеву предоставить «смертоносное оружие» для борьбы с РФ. Своё заявление политик сделал по случаю Дня независимости Украины.

Также Байден заявил, что став хозяином Белого дома, он будет бороться с «оккупацией» украинского государства. Кроме поставок «смертоносного оружия» Украину в этом случае ждёт финансирование и военная помощь.

Как писал NEWS.ru, группа сенаторов США внесла законопроект, который предусматривает ежегодное выделение Украине $300 млн на военную помощь. Также законодатели предлагают выделить $4 млн на подготовку офицеров Вооружённых сил Украины.