США выделят Украине дополнительно $300 млн на военную помощь

США выделят Украине дополнительную военную помощь в размере $300 млн. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, деньги будут направлены на поддержку обороноспособности страны.

Министерство обороны США выделит до $300 млн США помощи безопасности, чтобы поддержать оборонные способности Украины, — сообщил Прайс.

Ранее сообщалось, что администрация США предлагает выделить суммарно почти $1 млрд на оказание помощи Украине в следующем финансовом году по линии Госдепартамента, Пентагона и Агентства США по международному развитию. Это следует из проекта бюджета, опубликованного 28 марта.

Новый финансовый год начинается в США 1 октября текущего года.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. Также наступление при поддержке ВС РФ развивают группировки ДНР и ЛНР.