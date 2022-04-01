США выделят Украине дополнительно $300 млн на военную помощь
Пентагон: США выделят дополнительную военную помощь Украине в размере $300 млн
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
03:58, 02 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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США выделят Украине дополнительную военную помощь в размере $300 млн. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, деньги будут направлены на поддержку обороноспособности страны.
Министерство обороны США выделит до $300 млн США помощи безопасности, чтобы поддержать оборонные способности Украины, — сообщил Прайс.
Ранее сообщалось, что администрация США предлагает выделить суммарно почти $1 млрд на оказание помощи Украине в следующем финансовом году по линии Госдепартамента, Пентагона и Агентства США по международному развитию. Это следует из проекта бюджета, опубликованного 28 марта.
Новый финансовый год начинается в США 1 октября текущего года.
В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. Также наступление при поддержке ВС РФ развивают группировки ДНР и ЛНР.