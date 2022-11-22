США выделят Украине еще $4,5 млрд

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

США выделят Украине $4,5 млрд для поддержки бюджета страны, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. По ее словам, эти деньги помогут стабилизировать экономику Украины, а также поддержать работников госучреждений и незащищенные слои населения. Заявление опубликовано на сайте Минфина США.

Сегодня США продолжали поддерживать свою непоколебимую приверженность Украине, мобилизовав дополнительные $4,5 млрд в виде грантов для прямой поддержки бюджета. Эти средства начнут выделяться в ближайшие недели и помогут правительству Украины защититься от незаконной войны России путем укрепления экономической стабильности и поддержки основных государственных услуг, <...> а также оказать социальную помощь пожилым и уязвимым, — сказала Йеллен.

Она подчеркнула, что с учетом этого платежа Украина суммарно получит $13 млрд от Соединенных Штатов. Глава Минфина призвала другие страны также оказывать поддержку Киеву.

Ранее Минфин Украины сообщил, что Киев получил от Евросоюза второй транш макропомощи в размере €2,5 млрд. По словам главы ведомства Сергея Марченко, общая сумма помощи ЕС с 24 февраля по настоящее время составляет €6,7 млрд. Марченко отметил, что эти средства позволят Киеву обеспечить срочные расходы госбюджета, а также помогут поддержать экономическую стабильность в стране.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не сможет выделить Украине €3 млрд — треть средств, предусмотренных программой макрофинансовой помощи в €9 млрд, которую пообещала Киеву Еврокомиссия в мае. Замглавы ЕК Валдис Домбровскис заявил, что €2,5 млрд станут последним траншем в текущем году. По данным европейских источников, оставшиеся €3 млрд ЕС не может выделить Украине из-за того, что странам сообщества не удалось договориться по поводу финансовых гарантий этого займа.