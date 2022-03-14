США выделят $35 млн на «поддержку демократии» в Европе

С началом военных действий России на Украине в Германии усилилась дискриминация людей с русскими корнями, пишет журнал Spiegel со ссылкой на данные следственных органов. Сообщается, что с 24 февраля берлинской полиции стало известно о 86 фактах проявления враждебности по отношению к выходцам из РФ, а во всей Германии зафиксировано уже 318 таких случаев. Речь идёт о порче имущества, оскорблениях и угрозах в Интернете и на улице, хотя большинство живущих в Германии уроженцев России не поддерживают события на Украине.

Нас всех постоянно смешивают в одну кучу, ставят в один ряд с Путиным <...> только потому, что мы когда-то жили в Советском Союзе, — сказал Дитмар Шульмейстер, агитирующий за интересы...