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США выделят $35 млн на «поддержку демократии» в Европе

09:40, 14 марта 2022
США выделят $35 млн на «поддержку демократии» в Европе
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Агентство США по международному развитию (USAID) запускает новую программу, направленную на «повышение устойчивости демократических институтов» стран Центральной Европы. На поддержку программы выделят $35 млн, пишет RT.

Программу будут разрабатывать в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии, Словакии, Словении, Хорватии и Чехии. Предполагается, что она будет нацелена на "укрепление потенциала" граждан, СМИ, общественных организаций и других субъектов.

Программа будет нацелена на активизацию поддержки демократических норм и устойчивости к пагубному иностранному влиянию в политических системах стран региона, - говорится в сообщении.

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