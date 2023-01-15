США выделят $160 тысяч на развитие критического мышления у молодых сербов RT: Госдеп США выделит $160 тысяч на развитие критического мышления у молодежи Сербии

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Госдепартамент США выделит грант в размере до $160 тысяч на на программу, направленную в том числе на «развитие навыков критического мышления и медиаграмотности» у населения Сербии, сообщает журналист RT, ознакомившийся с документом. В нем говорится, что одним из методов достижения цели станет внедрение курсов по изучению английского языка. Программа рассчитана на молодое население Сербии, преподавателей, а также представителей СМИ и активистов.

Посольство США понимает, что владение английским языком открывает возможности для улучшения перспектив трудоустройства граждан Сербии, расширения доступа к информации и знаниям, а также для содействия развитию критического мышления и медиаграмотности, — говорится в материалах к гранту.

В документе также уточняется, что получить грант сможет любой желающий, чья деятельность по «развитию навыков критического мышления и медиаграмотности» будет проводиться в рамках прописанных заранее семинаров, курсов, хакатонов, онлайн-проектов и других мероприятий.

Ранее стало известно, что власти США выделят более $3,9 млн на противодействие незаконному обороту оружия в странах Восточной Европы, в частности на Украине. Соответствующий грант на двухгодичную программу выделило управление по вопросам сотрудничества в области экспортного контроля Госдепартамента США при Бюро по международной безопасности и нераспространению (ISN/ECC). В документах к гранту указано, что в дальнейшем размер финансирования программы может быть увеличен. Контроль за незаконным оборотом оружия планируется усилить за счет обучения сотрудников правоохранительных органов.