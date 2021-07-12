США выделили Украине более $45 млн в качестве гуманитарной помощи. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

Обязательство США о выделении этих средств содержалось в совместном заявлении «Об американо-украинском стратегическом партнёрстве», которое было принято по итогам переговоров лидеров двух стран Джо Байдена и Владимира Зеленского.

1 сентября прошла встреча Зеленского и Байдена. По итогам переговоров США и Украина приняли совместное заявление по «Северному потоку — 2», в соответствии с которым американская сторона намерена продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии, чтобы сохранить транзитную роль и обеспечить безопасность поставок Украиной в переходный энергетический период, а также не допустить использования Кремлём энергетики как геополитического оружия.

Глава Украины остался полностью удовлетворён результатом переговоров с Байденом, однако эксперты, в том числе и украинские, заявили, что по её итогам отношения стран не изменятся, а подписанные соглашения только увеличивают зависимость Украины от Соединённых Штатов в таких отраслях, как космос и энергетика.