https://static.news.ru/photo/9dc0a7d8-2588-11ea-97fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки выделили странам Балтии из военного бюджета 2020 года 175 млн долларов на оборонные нужды Латвии, Литвы и Эстонии. При этом впервые выделены денежные средства на развитие противовоздушной обороны.

По данным Минобороны Эстонии, на нужды ПВО будет выделено 50 млн долларов из общей суммы субсидий, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в министерстве, противовоздушная оборона значительно более многослойная по сравнению с нынешней охраной воздушного пространства. Она предполагает наличие системы предупреждения, наблюдения, систем вооружения ПВО и персонала, который умеет проводить операции по отпору неприятеля, чего нынешняя система не предполагает.



Ранее NEWS.ru писал, что суммарные оборонные расходы стран Североатлантического альянса вырастут на $130 млрд в 2020 году и на $400 млрд в 2024 году по сравнению с 2016 годом. В настоящее время девять из 29 государств, входящих в Альянс, увеличили свои расходы выше установленной в 2014 году планки в 2% их ВВП. К 2024 году все страны НАТО должны перешагнуть эту отметку.