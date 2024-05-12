США выбрали страну на роль «противовеса» России и Китаю Aydınlık: в США рассматривают Турцию на роль противовеса России и Китаю

Американские политические центры хотят видеть Турцию в роли противовеса России и Китаю, пишет газета Aydınlık. По информации издания, это станет «новым этапом» в отношениях Вашингтона и Анкары. Колумнист Фикрет Акфырат при этом отмечает, что подобная роль не отвечает Турции. По его словам, пока что неясно, почему Анкара соглашается принять ее.

Помимо прочего, политические центры США рассчитывают, что Турция «заполнит вакуум», который образуется после ухода США из Ирака и Сирии, добавил эксперт. По его словам, этим дело не ограничится.

В более широком масштабе Турция должна действовать от имени США против России и Китая в Африке и Центральной Азии. Да, именно такая роль предусмотрена для Турции в американском окружении. Независимо от ожиданий Анкары от «новой страницы», именно так США заполняют «новую фазу», — заявил Акфырат.

Ранее официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан продемонстрировал, что наплевательски относится к международному праву. Так он отреагировал на уничтожение Эрданом Устава ООН в шредере.