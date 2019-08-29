https://static.news.ru/photo/c6db89e8-ca99-11e9-816b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

США намерены ввести санкции против крупнейшего ливанского банка Jammal Trust Bank за помощь шиитам. Движение «Хезболла» находится в чёрном списке американцев.

Сообщение об этом распространило Министерство финансов Соединённых Штатов. Ограничения введены против трёх страховых компаний, которые, как считают в США, связаны с ливанским банком. Также в чёрном списке — три гражданина Палестины и один ливанец, которые, по версии американцев, причастны к деятельности исламского движения ХАМАС.

Ранее News.ru сообщал, что в случае обострения конфронтации с США Иран может задействовать спящие ячейки «Хезболлы» на территории Америки. Это следует из материалов дела одного из оперативников «партии Аллаха» Али Курани, который был задержан спецслужбами США и был признан в мае этого года виновным в подготовке теракта на территории страны.