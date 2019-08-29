Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

США намерены ввести санкции против крупнейшего ливанского банка Jammal Trust Bank за помощь шиитам. Движение «Хезболла» находится в чёрном списке американцев.

Сообщение об этом распространило Министерство финансов Соединённых Штатов. Ограничения введены против трёх страховых компаний, которые, как считают в США, связаны с ливанским банком. Также в чёрном списке — три гражданина Палестины и один ливанец, которые, по версии американцев, причастны к деятельности исламского движения ХАМАС.

Ранее News.ru сообщал, что в случае обострения конфронтации с США Иран может задействовать спящие ячейки «Хезболлы» на территории Америки. Это следует из материалов дела одного из оперативников «партии Аллаха» Али Курани, который был задержан спецслужбами США и был признан в мае этого года виновным в подготовке теракта на территории страны.

News.ru в соцсетях