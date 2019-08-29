США намерены ввести санкции против крупнейшего ливанского банка Jammal Trust Bank за помощь шиитам. Движение «Хезболла» находится в чёрном списке американцев.
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Ранее News.ru сообщал, что в случае обострения конфронтации с США Иран может задействовать спящие ячейки «Хезболлы» на территории Америки. Это следует из материалов дела одного из оперативников «партии Аллаха» Али Курани, который был задержан спецслужбами США и был признан в мае этого года виновным в подготовке теракта на территории страны.