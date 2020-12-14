США ввели санкции против Турции за связь с Россией

https://static.news.ru/photo/4f75c196-3e3a-11eb-8fd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки ввели санкции в отношении секретариата оборонной промышленности Турции и главы ведомства Исмаила Демира, а также против ещё трёх физических лиц с турецким гражданством.

В Министерстве финансов США заявили, что попавшие под ограничения организация и граждане связаны с Россией, передаёт РИА Новости.

Сегодня Соединённые Штаты вводят санкции против Управления оборонной промышленности Турции <...> за сознательное заключение значительных сделок с «Рособоронэкспортом», главным органом экспорта вооружений России, в виде покупок зенитных ракетных систем С-400, — подчёркивается в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

Ранее Вашингтон грозил Анкаре санкциями за приобретение российских зенитных ракетных систем С-400. Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал подобные заявления неуважением к партнёру по Североатлантическому альянсу. Глава государства также осудил предложения о санкциях в отношении Турции, звучащие в Евросоюзе. Эрдоган заявил, что Анкара ждёт от ЕС выполнения обязательств по вступлению в сообщество, а от Вашингтона — поддержки в борьбе с терроризмом.

Как писал NEWS.ru, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что действующий президент США Дональд Трамп и Эрдоган ранее «вели хороший диалог и имели откровенные отношения», но проблема относительно С-400 осталась нерешённой. В 2019 году Соединённые Штаты настаивали, чтобы Турция приобрела американские комплексы Patriot вместо российских ЗРС.