США ввели санкции против Потанина, Белоусова, ВТБ и Росбанка

Соединенные Штаты ввели санкции против основного владельца «Норникеля» Владимира Потанина, первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, а также ряда российских губернаторов, сообщается на сайте Минфина США. Кроме этого в ограничительный список попали компании «Интеррос», Росбанк, ВТБ и ряд других организаций, некоторые из которых зарегистрированы не в России.

Помимо вышеназванных персон, в санкционном списке оказались зампред правительства России Дмитрий Чернышенко; губернаторы Белгородской, Брянской и Курской областей Вячеслав Гладков, Александр Богомаз и Роман Старовойт; губернатор Московской области Андрей Воробьев; глава Чувашии Олег Николаев; губернатор Нижегородской области Андрей Никитин; губернатор Тюменской области Александр Моор.

Накануне издание Wall Street Journal cообщало, что США могут объявить о введении санкций против одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина, а также некоторых его компаний. По данным газеты, рестрикции могут затронуть холдинг «Интеррос» и принадлежащий предпринимателю Росбанк, однако не коснутся «Норникеля».