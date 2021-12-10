США ввели санкции против начальников изолятора в Минске

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Представители российского предпринимателя и главы компании «Конкорд» Евгения Пригожина подали в Высокий суд Англии иск к основателю ресурса Bellingcat (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) Элиоту Хиггинсу. Он касается его сообщений в Twitter о связи Пригожина с операциями группы Вагнера в Африке, на Ближнем Востоке и в других местах, сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

Данные утверждения, сделанные господином Хиггинсом, являются недостоверными и необоснованными, что Евгений Викторович уже сумел доказать в российских судах в ходе рассмотрения исков против других ответчиков, — говорится в сообщении. Речь...