США ввели санкции против начальников изолятора в Минске
Александр Чеков
Александр Чеков
20:38, 10 декабря 2021
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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Вашингтон ввёл санкции против начальников изолятора в переулке Окрестина в Минске в связи с их участием, в нарушениях прав человека. Об этом говорится в опубликованном на сайте Госдепа письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.
Госдепартамент вводит санкции <...> против следующих лиц за их причастность к грубым нарушениям прав человека: <...> Игорь Кенюх и Евгений Шапетько, руководители печально известного изолятора «Окрестина» в Минске (Белоруссия), за их причастность к грубым нарушениям прав человека, а именно к пыткам и/или жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению и наказанию задержанных после сфальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года, — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что США ввели против Белоруссии новый пакет санкций. Они затронули три воздушных судна, 12 компаний и 20 физических лиц.
В ответ на санкционное давление Запада власти в Белоруссии приняли свой пакет мер, который включает запрет на ввоз на территорию государства некоторых групп товаров из стран, применяющих в отношении Минска политику санкций. Также были расширены списки лиц, чей въезд в страну нежелателен.