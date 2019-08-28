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Новый премьер Великобритании Борис Джонсон — «именно то», что искала Англия, а попытки поднять в парламенте вопрос о доверии к нему вряд ли станут удачными. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп.

Джереми Корбину, лидеру британской Лейбористской партии, будет очень трудно добиваться вотума недоверия против нового премьер-министра Бориса Джонсона, особенно в свете того, что Борис — это именно то, что искало Соединённое...