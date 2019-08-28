https://static.news.ru/photo/470a682c-c9ab-11e9-a192-fa163e074e61_660.jpgИранский президент Хасан РуханиФото: Arman/XinHua/Global Look Press
Соединённые Штаты ввели санкции в отношении двух групп компаний Ирана за осуществление деятельности по развитию ракетной программы.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США вводит санкции против двух связанных с иранскими властями сетей за деятельность в интересах иранских военных организаций, — сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение американского Минфина.
Ранее News.ru писал, что США внесли в список лиц, подпадающих под санкции, главу иранского МИДа Мохаммада Джавада Зарифа. Уточняется, что таким образом Соединённые Штаты посылают «чёткий сигнал иранскому режиму о том, что его недавнее поведение совершенно неприемлемо».