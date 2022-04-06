США ввели санкции против «дочерей Путина, супруги и дочери Лаврова»

США вводят санкции против детей президента России Владимира Путина, а также супруги и дочери главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома, добавив, что под ограничения подпадут и члены российского Совета безопасности. Его слова приводит РИА Новости.

Мы принимаем санкции против взрослых детей Путина, жены и дочери министра Лаврова и членов российского Совета безопасности, — заявил чиновник.

Кроме того, на уточняющий вопрос журналиста, идёт ли речь о «Марии Путиной и Екатерине Тихоновой», чиновник ответил утвердительно. В Кремле не комментируют информацию о наличии у Путина двух взрослых дочерей.

Санкции в отношении семьи пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова 11 марта ввели США. Под ограничительные меры попали его жена Татьяна Навка, дети Елизавета и Николай Песковы, позже в санкционный список их внесла Великобритания. Всем им запрещён въезд на территорию Великобритании, а их активы в стране, если будут найдены, заморозят. Супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка прокомментировала решение о санкциях словами «жизнь продолжается».