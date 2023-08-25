США ввели санкции против «Артека»: что ждет лагерь, как отреагировали в РФ

Фото: vk.com/artekrussia

В новый список антироссийских санкций США попал Международный детский центр «Артек», где ежегодно отдыхают тысячи детей, в том числе из-за границы. Что известно о новом пакете ограничений и как на это отреагировали в России?

Ко Дню независимости Украины президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден приурочил введение в отношении РФ новых санкций.

«Сегодня мы объявляем о новых санкциях, чтобы привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях и потребовать возвращения украинских детей в их семьи», — утверждается в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

В «черный список» попали мать главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Аймани Кадырова, уполномоченные по правам ребенка в Калужской, Ростовской и Белгородской областях Ирина Агеева, Ирина Черкасова и Галина Пятых. Кроме того, США ввели ограничения против директора центра «Артек» Константина Федоренко и министра образования и науки Запорожской области Елены Шапуровой.

Украинская сторона ранее обвиняла Москву в якобы похищении детей и вывозе их на свою территорию. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Россия эвакуировала украинских детей из зоны военного конфликта и вернет их обратно, «когда условия будут безопасными».

Как в посольстве России в США отреагировали на санкции

В российском посольстве подчеркнули, что подобные санкции в отношении лагеря «Артек» основаны на голословных обвинениях и представляют собой «стремление отыграться на самых беззащитных».

«Что это, если не стремление отыграться на самых беззащитных? На тех, чьи родительские дома более девяти лет жестоко обстреливались неонацистами, которых старательно взращивал коллективный Запад», — говорится в заявлении.

Также в посольстве сообщили, что такие действия США связаны с тем, что американские власти рассматривают Украину в качестве одного из основных источников международного усыновления детей.

Как отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Мария Захарова в своем Telegram-канале отметила, что США «завалили бы многомиллионными грантами, многолетними визами и всяческими премиями с номинациями» лагерь, который специализировался бы на смене пола несовершеннолетним или был бы местом для обмена опытом трансгендерных общин«.

«Это же образовательный комплекс, где сохраняется чистое представление о детстве и детях, где созданы условия для здорового отдыха и развития детей. Кому же из пропагандистов моральных уродств это может понравиться!» — пояснила Захарова.

Что сказали в Германии о новом пакете санкций

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что экономические санкции, введенные Германией и другими западными странами из-за украинского конфликта, не оказывают ожидаемого эффекта на Россию.

По ее словам, санкции против РФ должны были бы иметь экономический эффект. Но этого не происходит, поэтому конфликт подобными действиями остановить не получится.

Депутат германского парламента от правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» Уве Шульц отметил, что подобные действия в отношении Москвы ведут к деиндустриализации Берлина. В качестве доказательства он ссылается на данные, согласно которым «в 2022 году РФ потеснила Германию с пятого места в рейтинге ведущих экономик мира».

Как санкции могут сказаться на «Артеке»

Попадание в санкционный список США может повлечь за собой запрет американским лицам (как физическим, так и юридическим) на любое взаимодействие с детским центром, включая инвестиции, поставку ему товаров или оказание услуг, уверен управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский, сообщает «Коммерсантъ».

Глава правового комитета Российского союза туриндустрии Георгий Мохов считает, что «Артек» в ближайшем будущем столкнется с проблемами при поставках оборудования и ограничениями на доступ к программному обеспечению.

По его мнению, лагерь могут исключить из международных программ сотрудничества, предполагающих как обмен непосредственно детскими группами, так и профессиональными компетенциями.

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