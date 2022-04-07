США ввели экспортные санкции против «Аэрофлота», Azur Air и Utair
Иван Хорошилов
Иван Хорошилов
17:45, 07 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Министерство торговли США наложило на три российские авиакомпании — «Аэрофлот», Azur Air и Utair — экспортные санкции. Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте ведомства, срок запрета на экспорт и реэкспорт продукции из США составит 180 дней.
Постановления о временном отказе [от экспортных преференций] лишают эти авиакомпании прав участвовать в сделках, подпадающих под действие Закона о регулировании экспорта, включая непосредственно экспорт и реэкспорт из Соединённых Штатов, — гласит текст документа.
По словам заместителя секретаря ведомства Дона Грейвза, другие принятые ведомством меры уже привели к тому, что США сократили экспорт товаров, подпадающих под упомянутый закон, на 99% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Представители американского Минторга также предупредили частных предпринимателей о «суровых последствиях» в случае нарушения правил. Данный шаг также призван напомнить о том, что у американских властей достаточно полномочий и компетенций для влияния на мировую торговлю, отмечается в тексте.
Российский Минтранс ранее заявил о стабильном обеспечении воздушных перевозок в России. Согласно позиции ведомства, предложение российских авиакомпаний перекрывает спрос на воздушные перелёты, а правительство выделяет средства на повышение уровня мобильности населения.