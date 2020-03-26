https://static.news.ru/photo/834a3994-6f72-11ea-97b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/XinHua/Global Look Press

Минфин США объявил о введении санкций против 15 граждан Ирана и пяти компаний. Ограничения начнут действовать вопреки призыву отказаться от санкций на время пандемии коронавируса.

По версии ведомства, иранские граждане, подпавшие под санкции, связаны с силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции, — передаёт ТАСС.

Американские власти также уточнили санкционный список, дополнив информацию о духовном лидере и верховном руководителе Ирана Али Хаменеи, персональные санкции против которого действуют с лета 2019 года.

Как писал NEWS.ru, Россия, Иран, Китай и ещё пять стран 25 марта призвали генсека ООН осудить введение экономических санкций в условиях мировой пандемии коронавируса COVID-19, а также потребовать отмены существующих мер давления, чтобы «обеспечить всеобъемлющий и эффективный ответ всех членов международного сообщества на коронавирус».