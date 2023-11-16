США ввели санкции против 14 компаний и трех нефтетанкеров из-за связи с РФ

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США ввели санкции против ряда лиц и организаций с Западных Балкан, их подозревают в связях с Россией, сообщает пресс-служба Министерства финансов США. В частности, под рестрикции подпали 14 организаций и три нефтяных танкера.

Россия продолжает использовать свое влияние на Западных Балканах, чтобы препятствовать интеграции региона в международные институты и организации, а также использовать ключевые юрисдикции для облегчения своей агрессивной дестабилизирующей деятельности, — сказано в сообщении.

Кроме того, американские санкции коснутся российских судов «Казань», «Лиговский проспект» и «НС Век». Как считают в Минфине США, эти танкеры занимались экспортом российской нефти по завышенной стоимости, несмотря на ограничения цен за баррель.

Ранее Bloomberg писал, что российская экономика практически вернулась к состоянию до февраля 2022 года. Ущерб от западных санкций власти компенсировали за счет нестандартных решений, пишет агентство. Отмечается, что ключевые отрасли российской экономики адаптируются к беспрецедентным ограничениям, а в некоторых случаях и вовсе полностью восстанавливаются. Кроме того, авторы указывают, что Москва сумела найти новых партнеров и увеличить продажу своих энергоносителей.

До этого члены Европейского парламента, неоднократно выступавшие за ужесточение санкций против России, усомнились в их эффективности. Парламентарии призывают Еврокомиссию и Совет ЕС изменить ситуацию, чтобы ослабить российскую экономику, в настоящее время демонстрирующую рост.