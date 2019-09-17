https://static.news.ru/photo/f1c521c2-d97c-11e9-a3f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Vergara/dpa/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки расширили санкции против Венесуэлы. Новые ограничения коснутся трёх физических лиц и 16 организаций.

Как гласит сообщение на сайте Минфина США, люди и организации, попавшие в расширенный санкционный список, связаны с Алексом Саабом и Альваро Пулидо. Сааб и Пулидо, по версии Вашингтона, были пособниками президента Венесуэлы Николаса Мадуро в получении коррупционной прибыли от поставок гуманитарной помощи.

Новые санкции коснутся двух братьев Алекса Сааба — Амира и Луиса, а также сына Альваро Пулидо — Рубио. 16 организаций, попавших под ограничения, в той или иной мере контролируются указанными выше лицами.

Как ранее писал News.ru, президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался ехать на сессию Генассамблеи ООН. Мадуро отправил вместо себя вице-президента Делси Родригес и главу МИДа республики Хорхе Арреаса. Родригес должна была передать генсеку ООН обращение, подписанное миллионами венесуэльцев, с требованием отменить американские санкции.