Соединённые Штаты Америки расширили санкции против Венесуэлы. Новые ограничения коснутся трёх физических лиц и 16 организаций.
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Новые санкции коснутся двух братьев Алекса Сааба — Амира и Луиса, а также сына Альваро Пулидо — Рубио. 16 организаций, попавших под ограничения, в той или иной мере контролируются указанными выше лицами.
Как ранее писал News.ru, президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался ехать на сессию Генассамблеи ООН. Мадуро отправил вместо себя вице-президента Делси Родригес и главу МИДа республики Хорхе Арреаса. Родригес должна была передать генсеку ООН обращение, подписанное миллионами венесуэльцев, с требованием отменить американские санкции.