Соединённые Штаты ввели новые санкции против запрещённых в России террористических группировок ИГ и «Аль-Каида».
Кроме того, под санкции США попали представители Корпуса стражей Исламской революции Ирана, передаёт
Ранее News.ru писал, что Министерство финансов США ввело санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана. Активы этих организаций будут заморожены в Штатах. Кроме того, американским гражданам, а также компаниям запрещается вести бизнес с фигурантами из чёрного списка.