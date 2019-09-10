https://static.news.ru/photo/059d5dea-d3fb-11e9-97e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Morteza Nikoubazl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соединённые Штаты ввели новые санкции против запрещённых в России террористических группировок ИГ и «Аль-Каида».

Кроме того, под санкции США попали представители Корпуса стражей Исламской революции Ирана, передаёт ТАСС со ссылкой на американский Минфин.

Ранее News.ru писал, что Министерство финансов США ввело санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана. Активы этих организаций будут заморожены в Штатах. Кроме того, американским гражданам, а также компаниям запрещается вести бизнес с фигурантами из чёрного списка.