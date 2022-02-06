США ввели экспортные санкции против 33 китайских компаний

Министерство торговли Соединённых Штатов объявило о введении экспортных ограничения против 33 китайских компаний, сообщает агентство AP News. Китайские компании внесены в «неподтверждённый список» и тем самым они лишаются права получать американские товары, которые подпадают под экспортный контроль.

33 юридических лица были внесены в неподтверждённый список на основании того, что Министерство торговли не смогло подтвердить их добросовестный статус из-за невозможности удовлетворительного завершения проверки конечного использования по причинам вне контроля правительства США, — говорится в уведомлении министерства.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что если США введут новые санкции против России, то это может отразиться на экономике Китая. По его словам, КНР в таком случае разделит часть цены за «вторжение» РФ на Украину, так как экономики Москвы и Пекина тесно связаны. Если Китай не будет соблюдать ограничительные меры, то за это предусмотрены определённые штрафы.

Также сообщалось, что США планируют запретить экспорт в Россию смартфонов, деталей для самолётов и автомобилей и других товаров. Кроме того, возможен вариант блокировки конвертации рублей в доллары, евро или британские фунты. Наиболее значимой мерой называлось отключение Москвы от международной платёжной системы SWIFT, но, по мнению аналитиков, это нанесёт удар по простым гражданам.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в том случае, если Россия совершит нападение на Украину, против неё будут приняты новые санкции Евросоюза, они будут касаться сферы высоких технологий.

Также сообщалось, что власти США готовы рассматривать варианты введения новых антироссийских санкций вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация с Украиной. В сенате считают, что санкции можно ввести в качестве превентивной меры.