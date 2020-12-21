США ввели экспортные ограничения против 45 компаний из России

https://static.news.ru/photo/0dcc2856-43cc-11eb-9386-fa163e074e61_660.jpg Фото: whitehouse/flickr.com

Министерство торговли США обнародовало перечень из 103 компаний из Китая и России, связанных с вооружёнными силами, в отношении которых будут применены ограничения на экспорт.

Всего в списке 45 российских компаний и 58 предприятий из Китая. В документе, опубликованном американским министерством, уточняется , что это первая часть полного списка компаний, «конечным потребителем продукции которых являются военные».

В размещённом материале есть и российские ведомства — Служба внешней разведки и Минобороны. Кроме того, в список были включены корпорация «Ростех», компании «МиГ», «Гражданские самолеты Сухого», «Туполев», Объединённая авиастроительная корпорация и другие.

Ранее американские власти расширили список граждан и компаний из России, против которых введены санкции. В перечень попали три юрлица и четыре физлица. Компании, попавшие под ограничения, по данным США, попытались купить или купили технику, для покупки которой требовалась специальная лицензия.

По данным Бюро промышленности и безопасности Минторга США, под санкции попали компании «Космос комплект», ООО «Совтест комп», а также гражданин Ильяс Харесович Сабиров.

Как сообщал NEWS.ru, руководство Соединённых Штатов также расширило перечень санкций по Исламской Республике Иран (ИРИ), внеся в него гражданина Вьетнама и пять организаций. Компании связаны с нефтегазовой сферой и зарегистрированы в ОАЭ, Вьетнаме и Китае.