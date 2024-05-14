США ввели санкции против владельца компании Erich Krause Минфин США ввел санкции против основателя Erich Krause Белоглазова

Фото: Министерство финансов США

Министерство финансов США ввело санкции против основателя компании канцелярских товаров Erich Krause Дмитрия Белоглазова, сообщается на сайте американского ведомства. Также под рестрикции попали три организации: МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед», АО «Илиадис» и ООО «Титул». Белоглазов также является учредителем последней компании.

Все три организации, по мнению американских властей, связаны с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, который находится под западными санкциями. Минфин США считает, что летом 2023 года бизнесмены договорились о продаже замороженных акций компании «Распериа Трейдинг Лимитед», принадлежавшей Дерипаске, другой фирме. Для этого, как утверждает американское ведомство, Белоглазов создал на базе своей организации «Титул» — компанию «Илиадис».

7 мая Австралия, США и Великобритания совместно ввели санкции против 31-летнего россиянина Дмитрия Хорошева, который, как сообщается, является лидером хакерской группировки LockBit. По полученным данным, Хорошеву будет запрещен въезд на территорию этих стран, также его активы могут быть заморожены в случае обнаружения.

В сообщении ведомства указывается, что россиянина обвиняют в причастности к порядка 25% кибератак с целью вымогательства, произошедших в течение 2023 года. Подчеркивается, что от данных преступлений пострадали тысячи физических и юридических лиц по всему миру.