США введут санкции против виновных в насилии на Западном берегу Иордан

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

США введут санкции в отношении десятков виновных в насилии на Западном берегу реки Иордан, сообщил руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер. Он подчеркнул, что Вашингтон осуждает палестинских и израильских экстремистов.

Мы ожидаем, что эти меры в конечном итоге затронут десятки людей и, возможно, членов их семей. <...> Это происходит уже сегодня, а в ближайшие дни их будет еще больше, — сказал чиновник.

Израиль 29 ноября начал операцию на севере Западного берега реки Иордан. Стало известно, что ЦАХАЛ перекрыла доступ в Дженин и установила контрольно-пропускные пункты на всех подходах к городу. В рейде приняли участие сотни израильских солдат при поддержке более 50 единиц бронетехники, включая бульдозеры, которые перекапывали дороги.

Арабские СМИ при этом сообщали, что израильские солдаты проводили рейды и аресты в жилых домах. Телеканал Al Jazeera указал на действия военных, которые окружили три главные больницы города. На его улицах солдаты препятствуют движению машин скорой помощи, не разрешая им выдвинуться к раненым. Кроме того, по данным журналистов, израильские военнослужащие начали наступление на такие населенные пункты, как Хеврон, Калькилия и деревни к югу от Наблуса.