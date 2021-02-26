США введут санкции против 76 саудовцев в связи с убийством Хашогги

https://static.news.ru/photo/182769bc-786c-11eb-8240-96000091f725_660.jpg Фото: He Canling/Xinhua/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки введут ограничения в отношении нескольких десятков подданных Саудовской Аравии в связи с убийством оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщает , что речь идёт о 76 лицах. В отношении них введут визовые ограничения. Личности попавших под санкции саудовцев не раскрываются.

26 февраля аппарат директора Национальной разведки США распространил рассекреченную часть отчёта об убийстве журналиста. Вскоре документ может появиться в СМИ.

Я ожидаю, что как только этот доклад будет опубликован, будут приняты какие-либо действия [в отношении причастных к убийству], — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее американский телеканал CNN выпустил материал, в котором заявляется о связи предполагаемых убийц Хашогги с компанией, которой владеет кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, передавал NEWS.ru.

Джамаль Хашогги исчез 2 октября 2018 года после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие СМИ затем сообщили, что у властей есть подтверждение того, что журналиста пытали, убили и расчленили в здании дипмиссии. Официальный Эр-Рияд отрицал смерть Хашогги, но позже признал убийство, которое якобы произошло случайно в результате ссоры с консульскими работниками. В сентябре 2020 года суд Саудовской Аравии вынес окончательные приговоры по делу об убийстве журналиста. Среди обвиняемых числились восемь человек — пять из них были приговорены к 20 годам тюрьмы, один к 10 годам и ещё двое получили по семь лет.