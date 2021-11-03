США встревожили планы России развивать искусственный интеллект

Заявления президента России Владимира Путина о том, что РФ планирует активно разрабатывать оружие с использованием технологий искусственного интеллекта, вызывают тревогу у Пентагона. Авторы National Interest уверены, что прогресс России в области высокоточного оружия, беспилотников, а также систем координации военных действий, принятия стратегических решений и подавления коммуникаций противника способен сильно навредить интересам США.

Согласно отчёту «Искусственный интеллект и автономия в России», опубликованному Центром военно-морского анализа (CNA), сегодня на различных этапах разработки находятся более 150 военных систем с поддержкой ИИ, — отмечают авторы издания.

Подчёркивается, что особую опасность для Соединённых Штатов представляет всё более тесное сотрудничество России и Китая в сфере высоких технологий. Отмечается, что в отчёте Китай назван «ключевым партнёром России в сфере высоких технологий в целом и искусственного интеллекта в частности». Большая часть сотрудничества Москвы и Пекина ограничена пределами оборонного сектора, но растущие связи двух стран могут распространить использование в вооружениях ИИ. Наряду с гиперзвуковым оружием России и растущим ВМФ КНР это угроза, к которой США и их союзники должны серьёзно отнестись, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что российские военные научились отражать атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании по оборонной тематике.