https://static.news.ru/photo/e59ca5f4-1a9b-11ea-886f-fa163e074e61_660.jpg Фото: defense.gov

Бригадный генерал армии США Шон Барнаби заявил о временной переброске 20 тысяч американских военных в Европу. Сообщается, что они примут участие в объединённых учениях «Защитник Европы 2020».

Генерал отметил, что это самое масштабное размещение бойцов США в Европе за последние 25 лет. Среди запланированных операций: «Быстрый ответ», «Удар клинка», «Дух союзничества» и «Динамичный фронт».

Американские военные вернутся к месту базирования в США сразу после завершения обучения, отмечает Барнаби. Учения не имеют отношения к угрозам с российской стороны. Задача операции «Защитник Европы 2020» — отработать элементы боевых действий вместе с союзными войсками и оценить их логистические способности, пишет РИА Новости.

По его оценкам, в учениях будут задействованы 37 тысяч военных из различных стран. Американская сторона предоставит 13 тысяч единиц различной техники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что переговоры о совместных учениях с НАТО ведёт Белоруссия. 8 декабря 2019 года учения по навигационной безопасности в Крыму провёл Черноморский флот.