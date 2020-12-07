США вновь ввели санкции против чиновников из Китая

https://static.news.ru/photo/81297d84-38ba-11eb-98a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao X/Keystone Press Agency/Global Look press

Американская администрация включила в санкционный список 14 членов руководства Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей из-за ситуации вокруг Гонконга. Об этом говорится в заявлении Минфина США.

Наши сегодняшние действия подчёркивают, что Соединённые Штаты будут продолжать сотрудничать с нашими союзниками и партнёрами, с тем чтобы привлечь Пекин к ответу за подрыв обещанной Гонконгу автономии, — говорится в сообщении шефа американской дипломатии Майка Помпео.

Он подчеркнул, что Вашингтон призывает Пекин выполнить свои международные обязательства.

Агентство Reuters утверждает, что ограничения связаны с решением властей Китая отстранить от работы четырёх представителей оппозиции в Законодательном совете Гонконга.

В МИД КНР заявили, что Пекин будет вынужден принять строгие меры, если американские власти не перестанут вмешиваться во внутренние дела Гонконга. Дипломаты отметили, что полуостров является неотъемлемой частью Китая.

Как писал NEWS.ru, глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что вынуждена из-за санкций США хранить все свои деньги дома. Женщина не может пользоваться банковскими счетами, правительство выплачивает ей деньги наличными. Лэм является одним из самых высокооплачиваемых политиков в мире, её зарплата составляет порядка $672 тысяч год.

США стали вводить санкции против китайских чиновников после принятия парламентом Китая закона о национальной безопасности в Гонконге. Теперь в специальном автономном районе страны, которым является Гонконг, работают силы безопасности, не подчиняющиеся администрации полуострова. Белый дом считает, что это является нарушением автономного статуса Гонконга.