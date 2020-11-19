США внесли в список санкций по КНДР две находящиеся в РФ компании

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Соединённые Штаты внесли в список вторичных санкций по КНДР две расположенные в России компании.

В перечень попали «Генеральная торговая компания «Чхолсан» с её московским филиалом, а также ООО «Мокран» из Петербурга, передаёт РИА Новости со ссылкой на заявление американского Минфина.

Уточняется, что в результате санкций американским физическим и юридическим лицам будет запрещено иметь дело с этими компаниями.

Ранее власти Соединённых Штатов расширили санкции против КНДР, введя рестрикции в отношении двух компаний из Пхеньяна и Пекина — Korea Namgang Trading Corp и Beijing Sukbakso. Первая из них отвечала за экспорт рабочих из Северной Кореи с целью получения дохода для северокорейского правительства или правящей партии. Beijing Sukbakso, в свою очередь, способствовала деятельности Namgang Trading Corporation. Об этом говорится в заявлении Минфина.

С 2006 года Пхеньян провёл ряд ядерных испытаний и серию пусков ракет, в том числе с подводных лодок. При этом северокорейское руководство отвергало требования международного сообщества и Совбеза ООН прекратить их, ссылаясь на угрозу со стороны США.

В декабре 2017 года Совбез ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР, запретив оказывать любую экономическую помощь стране. Поводом для ограничений стали продолжающиеся испытания ядерного оружия в КНДР, писал NEWS.ru.