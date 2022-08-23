США внесли в черный список семь компаний Китая Минторг США внес в черный список семь компаний КНР, которые представляют угрозу нацбезопасности

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Министерство торговли США внесло в черный список семь китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, создавали угрозу для нацбезопасности страны, передает ТАСС со ссылкой на уведомление ведомственного бюро промышленности и безопасности. В документе отмечается, что данные организации покупали либо пытались покупать товары, производимые Соединенными Штатами, в целях военной модернизации КНР.

Правительством США было установлено, что эти организации действуют против интересов национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов, — говорится в тексте документа.

В запретном списке значатся шесть исследовательских институтов, связанных в том числе с авиакосмической отраслью, а также одна компания.

Ранее военный эксперт Владимир Прохватилов предположил, что сейчас война между США и Китаем маловероятна, так как обе стороны опасаются подобного развития событий. Однако, по его словам, учения Пекина в районах Тихого океана вокруг Тайваня могут быть своеобразной репетицией предстоящего сражения. Прохватилов считает, что прямое боестолкновение между Соединенными Штатами и КНР возможно только в том случае, если руководство двух стран «двинется рассудком».