США внесли в черный список пять компаний из Китая

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Министерство торговли США внесло в черный список пять компаний из Китая, которые Вашингтон заподозрил в сотрудничестве с Вооруженными силами РФ в ходе российской спецоперации на Украине, пишет Financial Times. Речь идет о Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic и World Jetta (HK) Logistics.

Для компаний, попавших в черный список, введут ограничения на покупку товаров из США и продукции, которая производилась в других странах, но по американским технологиям.

Такая мера посылает четкий сигнал физическим и юридическим лицам во всем мире о том, что если они хотят поддержать Россию, то США их остановят, — заявил заместитель министра торговли США Алан Эстевес.

В последние месяцы в США не раз говорили властям Китая, что Вашингтон собирается дать решительный ответ на возможную поддержку России в специальной операции на Украине. В Соединенных Штатах добавляли, что это касается поставок Москве вооружения или любой другой военной помощи.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предлагаемые в США санкции против руководства России могут привести к прекращению отношений между двумя странами.