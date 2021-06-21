США внесли 16 граждан Белоруссии в санкционный список

Власти США ввели санкции против 16 граждан Белоруссии и пяти юридических лиц республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство финансов США.
Так, ограничительные меры
Кроме того, в санкционный список США вошли внутренние войска МВД, КГБ Белоруссии, УВД Бреста, центр изоляции правонарушителей на Окрестина, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии.
Ранее Евросоюз ввёл в действие четвёртый пакет санкций в отношении Белоруссии. Ограничительные меры введены против 78 физических и восьми юридических лиц Белоруссии.