16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

США внесли 16 граждан Белоруссии в санкционный список

17:31, 21 июня 2021
Фото: johnsonderman_flickr.com

Власти США ввели санкции против 16 граждан Белоруссии и пяти юридических лиц республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство финансов США.

Так, ограничительные меры введены в отношении пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, начальника милиции Минска Михаила Гриба, замминистра юстиции Сергея Калиновского, экс-главы КГБ Ивана Тертеля и командира спецназа КГБ «Альфа» Сергея Зубкова. Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед и спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова также включены в новый санкционный список США.

Кроме того, в санкционный список США вошли внутренние войска МВД, КГБ Белоруссии, УВД Бреста, центр изоляции правонарушителей на Окрестина, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии.

Ранее Евросоюз ввёл в действие четвёртый пакет санкций в отношении Белоруссии. Ограничительные меры введены против 78 физических и восьми юридических лиц Белоруссии.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео