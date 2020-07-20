США внесли в чёрный список 11 китайских компаний из-за притеснения уйгуров

https://static.news.ru/photo/a2a4c17c-caaa-11ea-9a04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kemal Aslan /Global Look Press

Министерство торговли США объявило о внесении 11 компаний КНР в чёрный список в связи с их якобы причастностью к нарушениям прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) на северо-западе страны.

Пекин активно применяет практику по использованию принудительного труда и оскорбительные схемы сбора и анализа ДНК для репрессий в отношении собственных граждан. Добавление 11 китайских предприятий в чёрный список гарантирует, что наши товары и технологии не будут использоваться Коммунистической партией Китая в его агрессивных действиях против мусульманских меньшинств, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

В октябре 2019 года и в июне 2020-го Минторг США уже внёс в чёрный список 37 организаций, якобы связанных с нарушением прав уйгуров. Власти КНР считают, что в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с террористическим исламистским подпольем. По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, в исправительных лагерях СУАР якобы могут противозаконно содержаться до 1 млн уйгуров.

Как писал NEWS.ru, США нанесли новый информационный удар по Китаю, обвинив его в умышленном сокращении популяции уйгуров. Соответствующий доклад представило агентство AP, ссылаясь на секретное расследование, проведённое в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР при участии американского антикоммунистического фонда. В нём утверждается, что китайские власти принуждают к стерилизации или применению противозачаточных средств женщин, принадлежащих к этому национальному меньшинству. В докладе говорится, что их выводы основаны на официальной статистике, государственных документах и интервью с 30 бывшими заключёнными, членами их семей и бывшим инструктором лагеря перевоспитания. В статье отмечается, что целью Пекина является ограничение роста мусульманского населения страны на генетическом уровне. В частности, родителей трёх или более детей разлучают с ними, если семья не в состоянии заплатить крупные штрафы. При этом полиция обыскивает их дома в поисках спрятанных детей.