США в течение 24–48 часов отзовут всех дипломатов из Киева

США рекомендовали сотрудникам посольства в Киеве срочно эвакуироваться из столицы. На это дипломатам дали 24–48 часов, сообщает CBS News.

Эвакуация началась 12 февраля и должна закончиться в течение максимум 48 часов. С 13 февраля консульские услуги посольства в Киеве приостановлены.

Если вы останетесь, вы принимаете на себя риск, без гарантии, что будет какая-либо другая возможность уехать или перспектива военной эвакуации США, — разъяснил сотрудникам посольства советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Несмотря на то, то он повторил предупреждения, которые выпускал несколько недель Госдеп, нынешний призыв прозвучал с упором на срочность.

Очевидно, что мы не можем предвидеть будущее и точно не знаем, что произойдёт. Но сейчас риск достаточно высок, а угроза велика, чтобы это [отъезд с Украины] считать благоразумным решением, — добавил Салливан.

По данным телеканала, в посольстве США в Киеве зарегистрированы порядка 7 тыс. американцев, но на Украине их может быть гораздо больше — до 30 тысяч. У многих есть семьи, деловые интересы, жильё на Украине, которые они, возможно, не захотят покидать.

Ранее глава Министерства обороны США Ллойд Остин отдал приказ начать эвакуацию американских военных инструкторов с территории Украины. На данный момент их число составляет около 150 человек.