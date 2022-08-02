США в ходе спецоперации уничтожили главаря «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири Politico: США в Афганистане уничтожили главаря «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири

Фото: MACIEJ GOCLON/FOTONEWS via www.i/Global Look Press

На минувших выходных США провели в Афганистане контртеррористическую операцию. В ходе операции американским военным удалось уничтожить главаря террористической группировки «Аль-Rаида» (запрещена в России) Аймана аз-Завахири. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с деталями спецоперации.

Подробности произошедшего издание не приводит. Ранее высокопоставленный представитель американской администрации подтвердил сам факт ее проведения. По словам чиновника, операция завершилась успешно. Жертв среди мирного населения нет.

По информации Politico, операция проводилась Центральным разведывательным управлением (ЦРУ). Предполагается, что в ближайшие часы последует выступление президента США Джо Байдена, который расскажет соотечественникам о ее итогах .

Аз-Завахири встал в главе террористической организации в 2011 году после гибели Усамы бен Ладена. Ему был 71 год.

Афганский телеканал Ariana News в воскресенье, 31 июля, сообщил о том, что жилой дом в районе Шерпур афганской столицы подвергся ракетному удару. О жертвах не сообщалось. Данную информацию телеканалу продтвердил представитель МВД во временном правительстве, сформированном радикальным движением «Талибан» (запрещено в России).