США в 2017 году планировали нанести ядерные удары по КНДР

https://static.news.ru/photo/b376582c-f72c-11ea-9602-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim LoScalzo/Global Look Press

Американский журналист рассказал в своей книге об относительно недавних планах США нанести ядерные удары по Северной Корее. Книга «Ярость» (Rage) написана Бобом Вудвордом на основе эксклюзивных интервью с президентом Дональдом Трампом, а также бесед с бывшими и нынешними сотрудниками Белого дома.

На страницах издания рассказывается, что в 2017 году Соединённые Штаты были крайне обеспокоены проводимыми в КНДР испытаниями баллистических ракет, способных достичь Американского континента. Отвечая на вопрос Вудворда, насколько близко Вашингтон тогда подошёл к войне с КНДР, Трамп заявил: «Гораздо ближе, чем кто-то может себе представить. Гораздо ближе».

США осуществили в 2017 году с территории Южной Кореи учебный пуск высокоточной ракеты, чтобы продемонстрировать Северной Корее, что могут уничтожить в этой стране любой объект, включая ставку её лидера Ким Чен Ына. Ракета пролетела примерно 300 км и упала в Японское море.

Это было точное расстояние до палатки, в которой, согласно фотографиям, сделанным из космоса, находился Ким Чен Ын во время наблюдения за пуском своей ракеты, — отмечает автор.

Однако Вашингтон так и не смог определить, увидел ли Пхеньян этот сигнал. Так или иначе, там продолжили испытания своих ракет. В Пентагоне эти шаги расценили как «усиление провокаций» и «изменение характера угрозы». Занимавший тогда пост министра обороны Джеймс Мэттис «задался вопросом, стоит ли подвергнуть настоящей бомбардировке какой-нибудь порт в Северной Корее, чтобы послать ей сигнал».

Мэттис «не думал, что Трамп нанесёт упреждающий удар, хотя планы такой войны имелись», пишет Вудворд. По его сведениям, в штабе Стратегического командования Вооружённых сил США в Омахе тщательно изучили оперативный план 5027, направленный на «смену режима в Северной Корее» и предусматривающий «использование 80 единиц ядерных вооружений». При этом бывший глава Пентагона подчеркнул, что всеми силами стремился не допустить конфликта с КНДР с использованием ядерного оружия.

В конце 2017 года Северная Корея приостановила испытания межконтинентальных баллистических ракет, заявив, что сумела усовершенствовать свой ракетный и ядерный потенциал. Это способствовало снижению напряжённости между Вашингтоном и Пхеньяном. В следующие два года состоялся ряд переговоров между председателем КНДР Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом. Встречу 30 июня 2019 года, прошедшую в демилитаризованной зоне Корейского полуострова, Трамп назвал легендарной, писал NEWS.ru.