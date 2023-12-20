США ужесточили правила нефтяного потолка США обязали подтверждать сделки с российской нефтью при соблюдении потолка цен

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США обновили руководство по соблюдению потолка цен на российскую нефть, сообщила пресс-служба Управления Минфина по контролю за иностранными активами (OFAC). Теперь от поставщиков требуется получать подтверждение от контрагентов при каждой отгрузке или загрузке сырья из России.

Мы вносим изменения, которые потребуют от участников цепочки поставок с доступом к детализированным дополнительным затратам (например, страхование и фрахт) делиться ими по запросу с последующими участниками цепочки поставок, — сообщили в американском федеральном казначействе.

Коалиция стран, присоединившихся к ограничениям, указала в заявлении, что за год с момента введения потолка цен на нефть они улучшили свой подход к достижению поставленных целей. Они подразумевали сокращение российских доходов и поддержку стабильности на рынках энергетики.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий соблюдать потолок цен на нефть при поставках дружественным странам по уже заключенным ранее контрактам. Перед этим начиная с декабря 2022 года поставлять нефть и нефтепродукты с соблюдением установленной Западом предельной стоимости было запрещено.