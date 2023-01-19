США увидели спад в нормализации отношений между Баку и Ереваном

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В последнее время в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией наблюдался спад, заявил на пресс-конференции представитель Госдепартамента США Нед Прайс. По его словам, Вашингтон собирается участвовать в процессе и делать то, что в итоге принесло бы пользу. Он отметил, что Соединенные Штаты хотят возобновления конструктивного диалога между сторонами. Слова Прайса опубликованы на официальном сайте Госдепа.

В конце прошлого года состоялась пара встреч под председательством госсекретаря Энтони Блинкена. В частности, переговоры прошли Нью-Йорке. Конечно, в последнее время наблюдаются некоторые неудачи. Мы хотим, чтобы конструктивный диалог возобновился. Мы готовы к двустороннему взаимодействию, — заявил представитель Госдепа.

Прайс добавил, что Соединенные Штаты готовы участвовать в нормализации отношений между Баку и Ереваном как в трехстороннем формате, так и через ОБСЕ.

Ранее глава отдела пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что страна готова подписать мирное соглашение с Арменией на основе пяти базовых принципов, озвученных президентом республики Ильхамом Алиевым в сентябре 2022 года. По его словам, Баку также готов провести переговоры с Ереваном по данному вопросу в кратчайшие сроки.

В ответ на заявление главы МИД Армении Арарата Мирзояна о том, что Ереван уже месяц ждет предложений от Баку по мирному соглашению, он сказал, что Баку представил текст документа в Женеве 2 октября 2022 года. Гаджизаде добавил, что третья встреча представителей Армении, Азербайджана и России должна была состояться в Москве 23 декабря 2022 года, однако Ереван отказался от участия.