США увидели приближение российских войск к украинской границе

США видят, как некоторые российские войска медленно приближаются к украинской границе, пополняя запасы донорской крови, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин, выступая на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. По его словам, возможности для диалога с Москвой не исчерпаны.

Одна из вещей, о которых заявил президент Владимир Путин, это его стремление к продолжению диалога. И как мы уже заявляли, мы приветствуем это. Мы считаем, что время и возможности для дипломатии с Россией по-прежнему существуют, — сказал Остин.

Министр также отметил, что сообщения о новых обстрелах в Донбассе вызывают беспокойство. По данному вопросу США собирают информацию.

Эти сообщения, безусловно, вызывают озабоченность. Мы по-прежнему собираем информацию о деталях произошедшего, — заявил Остин.

Он отметил, что Москва «может использовать» ситуацию с возобновившимися обстрелами как оправдание потенциальной «военной агрессии» против Украины, и пообещал, что Вашингтон будет внимательно следить за развитием событий в этой связи.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что американские солдаты не будут принимать участие в военном конфликте на Украине в случае вторжения России в эту страну. По его словам, военный контингент США не отправится на Украину для эвакуации американских инструкторов, поскольку так повысится риск боестолкновения российских и американских вооружённых сил.