США увидели потерю веры украинцев в собственную победу WP: депутаты Верховной рады перестают верить в победу Украины в конфликте

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Обозреватель американского издания The Washington Post Джош Роджин увидел у депутатов Верховной рады Украины признаки неверия в собственные силы. По его словам, они все чаще стали высказываться о том, что их стране не победить в конфликте с Россией. Обозреватель отметил, что имел разговор по данному поводу с вице-президентом США Камалой Харрис во время Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Роджина, Харрис заявила, что в конфликте с Украиной «время не на стороне Путина». Однако журналист возразил политику.

Почти все официальные лица Украины, с которыми я встречался в Мюнхене, не согласны с этим высказыванием <...> Для них бесконечный конфликт означает победу Путина и потерю страны в том виде, в котором они ее знают, — сказал он.

Роджин отметил, что почти все украинские политики, с которыми он общался, проявляли обеспокоенность отсутствием поддержки стратегии Киева со стороны администрации Байдена, которая заключается в активном ведении боевых действий и избегании «затянувшегося тупика». Так, по мнению депутата Рады Елизаветы Ясько, заявления Вашингтона о том, что Запад будет поддерживать Украину, сколько потребуется, кажутся «очень опасными». По мнению Ясько, «окно возможности победы» закрывается.

Еще один представитель Верховной рады Алексей Гончаренко предположил, что если конфликт затянется на несколько лет, то Украину может ожидать «Пиррова победа».

Сам журналист назвал одним из неблагоприятных для Украины факторов нежелание президента США Джо Байдена отправить Киеву то вооружение, которое ему необходимо. Он допустил, что к следующей годовщине СВО Украины, которую нужно спасать, может уже не существовать.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для журнала «Национальная оборона» написал, что вближайшее время общий объем военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов достигнет $50 млрд. При этом он подчеркнул, что оружие и боеприпасы стали поступать ВСУ еще в августе 2021 года. Таким образом, по словам Медведева, поставленная коллективным Западом цель — одолеть Россию чужими руками — оправдывает любые расходы, а на простых украинцев «плевать с высокой колокольни»