США увеличат число кораблей до 355 к 2030 году для борьбы с РФ и КНР

К началу 2030-х годов число кораблей в составе ВМС США вырастет до 355, что соответствует стратегии противодействия России и Китаю, заявил первый заместитель министра обороны США Дэвид Норквист.
Через 10 лет, по его словам, кораблей в составе ВМС должно быть 355, а через 20 лет — 400. Норквист напомнил, что план не исчерпывается лишь наращиванием численности кораблей в составе флота,
30-летний план строительства кораблей соответствует Стратегии национальной обороны (СНО), которая признает Россию и Китай практически равными нам по своим возможностям угрозами, — заявил замглавы Пентагона.
Норквист добавил, что новой стратегии будет сделан акцент на необитаемых кораблях, а также строительстве подводных лодок.
Как сообщал NEWS.ru, министр ВМС США Кеннет Брейтвейт ранее заявил, что власти Соединённых Штатов вернут командованию сил флота США прежнее название — Атлантический флот — и переориентируют его для решения задач, связанных с противостоянием Военно-морскому флоту России в регионе.