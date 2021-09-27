США увеличат число консульских работников в России в пять раз

США увеличат количество консульских работников в России в пять раз — до пяти человек. Это может свидетельствовать о грядущем улучшении ситуации с выдачей виз для американских компаний, заявил глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко в интервью газете «Известия».

Он пояснил , что в работе американских компаний в России главной помехой стала невыдача виз, при этом российское посольство в США легче выдаёт визы американцам, которые путешествуют в Россию. Родзянко также предположил, что в американском правительстве ждут решения вопроса о штате дипломатических сотрудников и задерживают решение вопроса о визах. О том, когда этот вопрос решится, ничего не известно, однако о грядущем улучшении может свидетельствовать увеличение числа консульских работников.

На данный момент в консульском отделе посольства США в России <...> есть всего один человек, но теперь пять человек получили визы и должны прибыть в течение месяца. Это уже на 500% лучше, чем то, что есть сегодня, — сказал Родзянко.

Ранее стало известно, что после 1 августа 2021 года в посольстве США в Москве будут работать 120 сотрудников. Об этом сообщил посол США в РФ Джон Салливан. Он отметил, что штат сократится на 90%, и напомнил, что в 2016 году в посольстве работали 1200 человек.