https://static.news.ru/photo/1240a66c-5b0d-11ea-935d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Соглашение между движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено на территории РФ) и США оговаривает, что США будут стремиться к экономическому сотрудничеству с новым афганским правительством.

Согласно договорённости, Вашингтон отказывается от вмешательства во внутренние дела Афганистана после формирования правительства страны по итогам межафганских переговоров, передаёт ТАСС.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, специальный представитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад и заместитель лидера запрещённой в России террористической группировки «Талибан» Абдулла Гани Барадар на церемонии в столице Катара Дохе подписали мирное соглашение. Договор, среди прочего, предусматривает, что Вашингтон сократит численность войск в Афганистане до 8,6 тысячи человек в течение 135 дней, а «Талибан» воздержится от насилия.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг от лица Альянса поприветствовал подписание соглашения между Соединёнными Штатами и талибами.